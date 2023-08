Événement au Luxembourg : «Plus on s'approche de la Schueberfouer, plus le stress monte»

1 / 18 Léna Le Roy Laurent Schwaller, chef du service Espace public, fêtes et marchés au sein de la Ville de Luxembourg. Léna Le Roy Léna Le Roy

Le décompte est désormais lancé. Le Glacis accueillera la traditionnelle Schueberfouer, du mercredi 23 août au lundi 11 septembre, et les préparatifs vont bon train. «Durant le montage, on est toujours un peu nerveux», reconnaît Charles Hary, président des forains luxembourgeois. «Plus on s'approche de l'ouverture, plus le stress augmente, mais ça ira! Une bonne partie des forains sont déjà arrivés sur le champ de foire. Tout va s'accélérer à partir du 15 août, où tout le monde sera là avec l'arrivée des Allemands, des Français et des Belges».

Avec un thermomètre qui frôle largement les 20 degrés et l'absence de précipitations, les organisateurs peuvent passer à la vitesse supérieure. «Cela se passe très bien depuis que le soleil est revenu», admet Laurent Schwaller, chef du service Espace public, fêtes et marchés au sein de la Ville de Luxembourg. «Pour le montage, comme pour la foire, on a établi un plan et on le respecte pleinement pour le moment. C'est positif».

Un vrai carrousel sur le Glacis

Le plan de 2022 est-il pour autant différent du plan de 2023? «Les bases sont les mêmes», poursuit encore Laurent Schwaller. «On garde les allées, car il y a bien entendu les infrastructures pour les restaurants qui ont besoin d'eau, de gaz et d'électricité. Pour les manèges, il faut aussi de l'eau, mais surtout de l'électricité. Donc on ne peut pas placer n'importe quel métier, n'importe où. On essaie tout de même de varier et de répartir à différents endroits les classiques qui reviennent chaque année. On accueille aussi de nouvelles attractions pour que l'image de la foire change au fil du temps».

Dans l'état actuel des choses, les bars et les restaurants ont d'ores et déjà pris leurs quartiers. «Et tous ceux qui peuvent déjà monter leurs manèges», ajoute Charles Hary. «Car quand tout le monde arrive en même temps, c'est un vrai carrousel sur le Glacis. Avec le retour du beau temps, les conditions météo sont bonnes pour le montage. Même s'il pleut un petit peu, ce n'est pas grave. Mais quand la Schueberfouer va commencer, tout doit être prêt et on doit compter sur une météo clémente».