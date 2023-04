À deux pas du Luxembourg: «Plus personne ne parle du traumatisme de Florange»

Il y a dix ans, les emblématiques hauts-fourneaux d'ArcelorMittal à Florange, dans l'est de la France, s'arrêtaient après près de vingt mois de bras de fer entre syndicats, gouvernement et direction. Aujourd'hui, les cathédrales de feu rouillent toujours, et la dépollution du site est en suspens.

«Quand les hauts-fourneaux se sont arrêtés, ce qui nous a surpris c'était le silence. On était comme assourdis par le silence. Soudain, on entendait les oiseaux chanter», se souvient l'ancien syndicaliste Édouard Martin, figure du combat contre la fermeture du site.

Le 24 avril 2013, l'alimentation en gaz était coupée dans le P6 et le P3, les deux derniers hauts-fourneaux de la région Lorraine encore en activité. Depuis près de deux ans déjà, ces installations ne produisaient plus de fonte. Fin 2018, la cessation d'activité deviendra officiellement définitive.

Le boom du Luxembourg voisin

S'il a stoppé ses hauts-fourneaux, ArcelorMittal a maintenu d'autres activités à Florange, où il emploie plus de 2 200 salariés pour produire de l'acier utilisé principalement dans l'industrie automobile. Résultat, dix ans après, l'économie locale s'est plutôt bien remise du choc, aidée par le boom du Luxembourg voisin. «C'est pas Byzance, mais ça va», résume Michel Liebgott, président socialiste de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, qui constate «une dynamique assez positive», un taux de chômage à peine supérieur à la moyenne nationale et des créations d'entreprises en hausse.

350 millions investis par ArcelorMittal

«Tréfonds de la terre»

«Des études ont été faites, on sait ce qu'on va retrouver. Le sol n'est pas très pollué, ce sont principalement des hydrocarbures», assure-t-il. Mais la pollution atteint des profondeurs beaucoup plus lointaines, estime Édouard Martin. «Il y a eu de l'huile et des produits chimiques qui ont pénétré pendant plus de 100 ans dans les tréfonds de la terre».