Plus qu'une semaine avant les congés collectifs

LUXEMBOURG - Le mois d'août approche à grands pas et avec lui les fameux congés collectifs dans les entreprises et les industries du Grand-Duché. Trois conventions collectives imposent aux entreprises de prendre un congé collectif.

Le bâtiment et le génie civil seront en congé du vendredi 31 juillet inclus au vendredi 21 août inclus. Les installateurs sanitaires, de chauffage et de climatisation et les installateurs frigoristes quitteront leurs outils du lundi 3 août inclus au vendredi 21 août 2009 inclus.