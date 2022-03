Congés : Plus que 45 jours à tenir jusqu'aux vacances

LUXEMBOURG - Une fois la rentrée passée, les prochaines vacances seront vite là. Les élèves du Luxembourg n'ont que 45 jours à tenir jusqu'aux vacances de la Toussaint.

Au bout de ces six semaines à l'école, ils seront repartis pour une semaine de repos entre le samedi 30 octobre et le dimanche 7 novembre. De nouveau six semaines plus tard, les élèves et leurs familles pourront emballer leurs skis pour les vacances de Noël, du samedi 18décembre au dimanche 2 janvier 2011.