Mobilité transfrontalière : Plus simple et moins cher de prendre le TER

La Région lorraine a annoncé mercredi une série de mesures visant à améliorer la mobilité transfrontalière, avec notamment de nouveaux horaires et des tarifications à un euro.

Améliorer la mobilité transfrontalière, voilà le mot d’ordre de la Région Lorraine et du Grand-Duché. Pour se faire, la SNCF, en partenariat avec les CFL, a décidé de mettre en place le «FlexPass». Cet abonnement sera spécifiquement réservé aux abonnés transfrontaliers qui prennent le train tous les jours pour se rendre sur leur lieu de travail. Les modalités d’achat et de payement se calqueront sur l’actuel «Pass Métrolor». Les usagers en possession du M-Pass ne seront donc plus obligés de créer un abonnement TER pour leur parcours en Lorraine.

De plus, les usagers des dessertes Thionville, Belval et Longwy bénéficient, depuis le 6 septembre d’un plus grand choix d’horaires avec quatre allers-retours par jour. Ces nouvelles dessertes offrent également aux usagers un train prolongé de Thionville jusqu’à Metz, et des trains directs entre Longwy et Belval sans correspondance à Pétange. Il sera également possible, à partir de mercredi, de recharger son abonnement directement sur Internet.