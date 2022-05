Au Luxembourg: Plusieurs accidents en quelques heures, un blessé grave

Cinq accidents ont été signalés par le 112 dimanche matin. Ils se sont produits entre 17h30 samedi et 3h30 dimanche, sur plusieurs routes du pays. Un véhicule a percuté un arbre sur le CR141 entre Wasserbillig et Mompach, à 17h30, puis un autre a terminé dans le fossé sur le CR347 à Stegen, à 21h30. Ces deux accidents n'ont pas fait de blessés selon les services de secours, pas plus qu'un dernier accident, en milieu de nuit, sur l'avenue Kennedy dans la capitale.

En revanche, un automobiliste a été gravement blessé à 23h30 après avoir heurté un arbre sur la N12 entre Grosbous et Eschdorf. De nombreux moyens de secours ont été déployés mais on ignorait, dimanche matin, les circonstances exactes de cet accident et plus de détails sur l'état de santé de la victime. Un peu plus tôt, vers 19h sur le CR306 vers Grosbous, une autre personne a été blessée dans un accident, mais moins sérieusement selon les informations communiquées.