Au Luxembourg : Plusieurs accidents font sept blessés dans le pays

LUXEMBOURG – Les pompiers rapportent plusieurs accidents survenus entre samedi soir et dimanche matin, qui ont fait en tout sept blessés.

L'essentiel/Vincent Lescaut

Soirée et nuit mouvementées pour les secouristes du Luxembourg, qui ont dû porter assistance à plusieurs blessés dans des accidents de la circulation survenus un peu partout dans le pays, entre samedi soir et dimanche matin. La série noire commence vers 17h30, sur le CR349 entre Scheidel et Welscheid. Deux voitures entrent en collision et un blessé a été pris en charge par les secours de la Nordstad et de Bourscheid.

Plus tard dans la nuit, peu après 1h du matin, une voiture a percuté un mur du côté de Wecker. Un seul véhicule impliqué, mais quatre blessés dans cet accident grave, et des secours mobilisés en nombre et venus de Mertert, Echternach, Junglinster, Larochette, Biwer et Manternach, en plus du SAMU Centre.

Dimanche matin, peu avant 7h30, plusieurs véhicules sont entrés en collision sur l'A3 dans le sens Luxembourg-Metz. Les pompiers et secouristes de Luxembourg et Roeser ont pris en charge deux blessés. On ignore la gravité de leurs blessures ainsi que les circonstances précises de cet accident.

