Plusieurs associés de PwC virés après un scandale de données fiscales

Le scandale a éclaté en janvier et conduit, notamment, à la démission de l'ancien PDG de PwC Australia Tom Seymour le 9 mai, ainsi qu'à l'ouverture d'une enquête criminelle par la police deux semaines plus tard. PwC est l'un des quatre géants mondiaux de l'audit aux côtés de Deloitte, EY (Ernst & Young) et KPMG.