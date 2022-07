Accident au Luxembourg: Plusieurs blessés, certains gravement, pendant une course-poursuite

Le conducteur d'une voiture a tenté d'échapper à une patrouille de police, vers 1h dans la nuit de lundi à mardi, à Niederkorn. Selon le rapport, il a pris de gros risques en se dirigeant vers Sanem et n'a cessé d'accélérer pour distancer les forces de l'ordre. Mais il a perdu le contrôle à l'approche d'un virage, propulsant la voiture dans un parking où elle a percuté trois autres véhicules garés avant de s'immobiliser sur le flan, défonçant la clôture d'un jardin privé rue de Niederkorn, à Sanem.

Quatre personnes se trouvaient à bord de la voiture en fuite et toutes ont été blessées. Extraites immédiatement de l'habitacle, elles ont reçu les premiers soins sur place avant la prise en charge des secours. Sans plus de détails, la police indique que certains occupants ont été gravement touchés. «Deux médecins urgentistes, plusieurs secouristes et pompiers sont intervenus sur place», précise le rapport.