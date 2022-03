Au Luxembourg : Plusieurs blessés dans une série d'accidents entre vendredi et samedi

LUXEMBOURG – Les secours ont dû intervenir sur plusieurs accidents de la circulation entre vendredi soir et samedi matin. En tout, quatre personnes ont été blessées.

Vers 22h50, toujours dans la capitale, un bus et une voiture sont entrés en collision au coin de la route d'Esch et de la rue Kroll (Plus de détails sur cet accident par ici). L'accident a fait un blessé. Enfin, vers 4h samedi matin, une voiture est sortie de la route et s'est renversée dans un ravin sur le CR234 entre Sandweiler et Contern. Là encore, l'accident a fait un blessé.