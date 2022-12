Au Luxembourg : Plusieurs cambriolages pendant la nuit de Noël

Entre 19h00 et 19h30, c'est une maison individuelle isolée de Mondorf-les-Bains qui a été visée. Un voisin a aperçu un voleur s'enfuir de la maison en question. Ce dernier n'a pas pu être rattrapé et la police scientifique a été chargée de l'enquête sur place. Plus tard, vers 22h30, un cambriolage a été signalé dans la rue du Kiem à Luxembourg. Les auteurs ont vraisemblablement brisé une fenêtre à l'arrière de la maison pour pénétrer à l'intérieur. Une enquête a été ouverte.