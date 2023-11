Plusieurs Casques bleus «gravement blessés» dans une «attaque» au Mali

La Minusma a précisé plus tard sur X que huit Casques bleus avaient été blessés, tous évacués vers Gao. «L’attaque d’aujourd’hui fait suite à deux incidents similaires survenus hier lors desquels deux Casques bleus ont été légèrement blessés» et soignés sur place, a déploré Stéphane Dujarric. Ce convoi est le dernier à quitter Kidal pour rejoindre la base de la Minusma à Gao, «dans des conditions sécuritaires extrêmement difficiles».

«Sans soutien aérien»

Elle a laissé ses positions à Kidal sans attendre l’arrivée de l’armée, permettant à la rébellion séparatiste à dominante touareg d’en prendre le contrôle et de devancer l’armée malienne dans la course pour le territoire entre l’État central et les groupes armés du nord.