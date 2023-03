Alerte météo : Plusieurs centimètres de neige attendus mercredi matin au Luxembourg

L'hiver n'est pas fini et les prévisions de MeteoLux sont là pour nous le rappeler. Le prévisionniste a émis un bulletin d'alerte à la neige pour tout le Luxembourg, ce mercredi, entre minuit et 8h du matin. Des chutes de neige pouvant donner un cumul de 4 à 8 cm au nord et de 1 à 2 cm, au sud du pays sont attendues. La cause? Un système frontal, issu d'une dépression sur la mer du Nord, qui s'approche progressivement par le nord-ouest.