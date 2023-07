Au Luxembourg: Plusieurs conducteurs ivres ont roulé dans le mauvais sens

Ces conducteurs n'ont plus grand-chose à craindre des nouvelles sanctions plus sévères à certaines infractions routières, puisqu'ils n'ont déjà plus de permis de conduire, depuis tôt, ce mercredi matin. En effet, la police s'est coltinée avec plusieurs automobilistes qui avaient trop bu et, fait étrange, avec une épidémie de circulations à contresens.