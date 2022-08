Retour de la chaleur: Plusieurs incendies ravagent le Portugal

Un important feu de forêt a éclaté dimanche dans les environs de Mafra, au nord de Lisbonne, alors que les températures ont fortement augmenté ce week-end surtout dans le nord et le centre du pays, selon la protection civile. Ce feu de broussailles, à une quarantaine de kilomètres au nord de Lisbonne, était combattu en fin d'après-midi par quelque 400 professionnels et cinq moyens aériens, selon la protection civile.

D'autres foyers importants faisaient également rage dans le nord et le centre du Portugal, mobilisant plus d'un millier de pompiers. A Ourem (centre), une plage fluviale a été évacuée préventivement, selon un responsable des secours cités par l'agence Lusa.

«Alerte rouge»

Une partie du nord et du centre du Portugal étaient placés en vigilance ce week-end face à des «hausses accentuées de températures», à plus de 40°C notamment dans le centre, et ce au moins jusqu'à mardi, selon l'institut météorologique portugais. Le ministre de l'Intérieur José Luis Carneiro a indiqué dimanche soir qu'il était prévu de «déclencher l'alerte rouge mardi» en raison du risque incendie élevé «pour les districts de Vila Real, Bragance, Guarda et Viseu» (nord).