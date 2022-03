Fait divers au Luxembourg : Plusieurs jeunes se sont rebellés contre des policiers à Wiltz

WILTZ – Des policiers ont été pris à partie par un groupe de jeunes agressifs, après avoir arrêté un homme suspecté d'avoir commis un délit.

Un groupe de plusieurs jeunes hommes a suivi les policiers et a tenté d'empêcher activement les agents d'emmener le suspect au poste pour l'interroger. Une rébellion a éclaté et les policiers ont dû appeler des renforts, avant un retour au calme. Des objets qui auraient été volés ont été saisis sur le suspect. Des vérifications supplémentaires ont permis d'établir que le jeune homme était mineur et hébergé au Centre socio-éducatif de l'État (CSEE) à Dreiborn, qui était sans nouvelles de sa part.