Tennis : Plusieurs ligaments déchirés pour la cheville de Zverev

Alexander Zverev souffre de «plusieurs ligaments déchirés» après la torsion de la cheville droite qui l'a contraint à abandonner en pleine demi-finale de Roland-Garros vendredi face à Rafael Nadal, a-t-il indiqué samedi.

Selon les premiers examens médicaux, il semblerait que j'aie plusieurs ligaments déchirés dans le pied droit. Je prendrai l'avion vers l'Allemagne lundi pour passer des examens plus poussés et déterminer le meilleur moyen, et le plus rapide, de me soigner", a expliqué le N.3 mondial sur Instagram, sans donner plus de précision sur sa convalescence.