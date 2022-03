CFL : Plusieurs lignes de trains fermées pour travaux

LUXEMBOURG - Dès ce samedi, le trafic ferroviaire sera complètement à l'arrêt sur une bonne partie du réseau luxembourgeois. Les CFL vont mener des travaux.

Les CFL vont recevoir 16 nouveaux aiguillages. CFL

L'an dernier, 22,5 millions de passagers ont utilisé les trains des CFL. Par rapport à 2005, cela correspond à une croissance impressionnante de 60%. Cette augmentation rapide du nombre de passagers garantit une hausse des revenus à la compagnie ferroviaire grand-ducale. Mais cela n'a pas que des avantages. Ainsi, plusieurs lignes doivent être fermées dès samedi pour subir des adaptations.

Du 20 août au 11 septembre, plus d'une douzaine de postes d'aiguillage seront renouvelés à la gare centrale de Luxembourg-ville. Sur la ligne 60 entre la capitale, Esch-sur-Alzette et Rodange, les trains ne pourront circuler que toutes les 30 minutes, au lieu de tous les quart d'heures habituellement. Sur la ligne 70 Luxembourg-Rodange-Athus-Longwy, le cadencement ne change pas mais les trains ne circuleront pas entre la gare centrale et la gare de Hollerich. Un bus de substitution partira du quai 20 de la gare routière. Attention, ses horaires sont avancées de 20 minutes par rapport au train.

Travaux sur les voies et sur les câbles

Sur la ligne 10 entre Luxembourg, Ettelbruck et Troisvierges, les voies ferrées seront renouvelées entre le 20 août et le 11 septembre. Aucune circulation de train ne sera alors possible. Là encore, les CFL proposent des bus de remplacement. Les trains de la ligne Intercity Luxembourg-Troisvierges-Liège seront remplacés par des bus direct depuis la capitale, via Mersch et Ettelbruck. Les départs se font depuis le quai 19 de la gare routière près de la gare CFL. Les voyageurs doivent compter avec des retards et des heures de départ modifiées.

Enfin, sur la ligne 50 entre Luxembourg, Kleinbettingen et Arlon, auront lieu des travaux sur les câbles électriques alimentant les trains. Les trains IC entre Luxembourg et Bruxelles seront remplacés par des bus. La desserte régionale entre Luxembourg et Arlon sera assurée de la même manière. Les bus vers la Belgique partent du quai 21 de la gare routière. Ceux qui viennent à Luxembourg depuis Bruxelles devront descendre du train à Arlon pour monter dans un bus. Attention, les arrêts Mamer Eisebunnsbréck et Capellen-Gare ne pourront être desservis en raison de travaux sur le CR 101.

