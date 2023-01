Lutte contre la pandémie : Plusieurs millions de dollars débloqués pour un patch anti-Covid

Les vaccins basés sur la technologie de l'ARN messager, développés par Pfizer/BioNTech et Moderna, ont été parmi les plus utilisés et les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie de Covid. Mais ils nécessitent un stockage ultrafroid avant utilisation, ce qui rend plus difficile leur utilisation en particulier dans les pays pauvres. Le patch de Vaxxas pourrait remédier à cet inconvénient en supprimant le besoin de stockage ultrafroid, en facilitant la distribution et en offrant un dosage précis et sûr avec un minimum de déchets, a souligné la Cepi dans un communiqué.