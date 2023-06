Caraïbes: Plusieurs morts dans un nouveau séisme en Haïti

Trois des personnes décédées «sont membres d’une même famille et ont été tuées à cause de l’effondrement de leur maison», a précisé à l’AFP Christine Monquélé, responsable de la Protection civile dans le département de la Grand’Anse.

À la recherche de survivants

Intempéries meurtrières

La péninsule sud-ouest d’Haïti avait déjà été ravagée en août 2021 par un puissant tremblement de terre de magnitude 7,2 qui avait tué plus de 2200 personnes et causé la destruction de plus de 130’000 maisons. En 2010, un séisme de magnitude 7 avait fait plus de 200’000 morts dans le pays. La secousse avait transformé la capitale Port-au-Prince en champ de ruines et mis à la rue 1,5 million de personnes.