Ferry et bateau taxi : Plusieurs morts et un enfant disparu, aux Pays-Bas, suite à une collision en mer

Deux personnes sont décédées suite à une collision, vendredi matin, entre un ferry et un bateau taxi dans la mer des Wadden, au nord-ouest des Pays-Bas, ont déclaré les autorités qui recherchent encore deux disparus, présumés morts. La collision entre le ferry et le bateau taxi a eu lieu vers 7h15, au large de l'île de Terschelling. Le bateau taxi «a subi des dommages considérables (...) des passagers sont tombés par-dessus bord», a expliqué Caroline van de Pol, maire de la commune Terschelling.

Un garçon de 12 ans disparu

C'est un moment «terrible» pour les sauveteurs qui avaient déployé plusieurs bateaux sur place, a-t-elle ajouté, expliquant que la décision est prise lorsque les secours se rendent compte qu'un sauvetage n'est plus réaliste. «Avec tous les efforts possibles», les services d'urgence recherchent actuellement les disparus sur la plage, a-t-elle poursuivi. Plusieurs personnes ont été blessées et emmenées à l'hôpital. La cause de l'accident n'est pas encore connue et fait l'objet d'une enquête.