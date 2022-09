Jet privé écrasé en mer Baltique : «Plusieurs parties de corps ont été récupérées» par la marine lettone

Enquête criminelle ouverte

«Hier, onze pièces de l’appareil ont été trouvées dans la mer, dont des fragments de sièges et de possibles bagages, comme des chaussures», a déclaré à l’AFP Liva Veita, porte-parole de la marine. «Plusieurs parties de corps ont été récupérées», a-t-elle dit, puis ramenées à terre dans le port de Ventspils et remises à la police qui a ouvert une enquête criminelle.

Drones et robots sous-marins

Le jet transportant quatre personnes a décollé d’Espagne et devait atterrir en Allemagne dimanche mais a continué à survoler l’Europe. Des avions de chasse français, allemands, danois et suédois ont été dépêchés en urgence pour tenter d’entrer en contact avec l’équipage de l’avion fantôme qui poursuivait son vol. L’avion, un Cessna 551, s’est écrasé dans la mer Baltique au large de Ventspils dans des circonstances encore inexpliquées. Selon Liva Veita, un drone avait été utilisé pour identifier les coordonnées les plus probables du crash et des robots sous-marins avaient également été déployés dans la zone.