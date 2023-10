Ce superyacht est estimé à 500 millions de dollars

Le designer italien Gabriele Teruzzi enchante la Toile avec sa dernière vision: un superyacht de 150 mètres de long, comprenant plusieurs ponts et une sorte de plateforme panoramique perchée à 38 mètres de hauteur. Décrite comme terrasse privée, elle dispose d’une superficie de 105 m². La piscine à débordement qui s’y trouve est, selon le site du designer, censée «faire se confondre ciel et mer».

Mais ce n’est de loin pas le seul point fort de ce superyacht. Une cascade vient ajouter à l’ambiance et le Beach Club Deck de 300 m² offre un vaste espace et une sphère privée. En somme, tout ce dont peut rêver une clientèle fortunée.

Le nom est tout un programme

Du luxe à perte de vue

Mais il n’y a pas que la plateforme panoramique qui transpire le luxe, rien ne laisse non plus à désirer au niveau des ponts inférieurs, où se trouvent plusieurs cabines, une salle à manger ainsi qu’une autre piscine à débordement qui est aussi le toit du Beach Club situé sur le pont inférieur. Pour l’aménagement, Gabriele Teruzzi a imaginé un ensemble de mobilier et de matériaux signés par des designers italiens.