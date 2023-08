Plusieurs policiers blessés après un délit de fuite dans une voiture volée

Sur le point d'être contrôlé par une patrouille de police dans la rue Sainte-Zithe, à Luxembourg-Ville vendredi matin, un automobiliste a pris la fuite et engagé une course-poursuite avec les agents. Son véhicule avait été déclaré volé et il a fallu provoquer une collision avec la voiture de police sur l'autoroute A3, à proximité du rond-point Gluck, pour stopper sa course.