Problèmes techniques: Plusieurs vols annulés et retardés chez Luxair

Des problèmes techniques expliqueraient ces perturbations. «Un Boeing 737-800 a eu un problème technique et les pièces de rechange doivent arriver des États-Unis», explique un communiqué de Luxair. De plus, un autre avion, loué auprès d’une compagnie allemande, a aussi connu un souci, «ce qui le rend inutilisable». La compagnie explique faire «de son mieux pour réduire au minimum l’impact sur les passagers».

Un lecteur de L’essentiel s’est justement plaint. «Je devais partir aujourd’hui (dimanche) à Lisbonne. Nous avons fait le check-in en ligne et le vol a été annulé six heures avant le décollage», témoigne-t-il. Luxair lui aurait proposé de partir deux jours plus tard, «ce qui ne fonctionne pas avec notre réservation», déplore-t-il. Pour la journée de dimanche, vers 13h30, le tableau d’affichage de luxAirport faisait état de quatre annulations (vers Porto, Madrid, Lisbonne et Barcelone) et de deux retards (vers Rimini et Porto).