Plus que 4 ou 5 jours de nourriture dans les magasins de Gaza

Le Conseil de sécurité de l’ONU a rejeté, lundi soir, une résolution proposée par la Russie pour un «cessez-le-feu humanitaire» entre Israël et le Hamas, au moment où était annoncée la visite de Joe Biden en Israël, mercredi. Le Conseil de sécurité se retrouvera mardi soir, pour se prononcer sur un second texte, soumis cette fois par le Brésil.

Le projet russe de résolution a été approuvé par cinq États membres du Conseil – dont la Russie et la Chine -, rejeté par quatre autres (États-Unis, Royaume-Uni, France et Japon) et six se sont abstenus, parmi lesquels le Brésil. Pour être adoptée, une résolution nécessite l’approbation d’au moins neuf des quinze membres du Conseil, sans veto d’un des cinq membres permanents (États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie, Chine).