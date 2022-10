Evénement: Plutonico en concert à la Rockhal le 8 octobre

Concert

Plutonio est un artiste portugais d'origine mozambicaine, dont la carrière s'étend sur près de 10 ans. Bien que généralement décrit comme un rappeur, le son de Plutonio va du hip-hop au RnB avec une influence croissante de l'afrobeats. Sa capacité à faire des hits et sa polyvalence lui ont valu le respect de ses pairs et des foules au Portugal et à l'étranger. Bénéficiant du tout premier album de platine au Portugal avec son travail Sacrificio en 2019, Plutónio a maintenant pour objectif d'élargir son public à l'international alors qu'il commence à travailler sur son quatrième album studio dont la sortie est prévue l'année prochaine.