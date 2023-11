Le secteur du pneu épinglé pour l'affichage insuffisant de ses prix

À l'approche de l'hiver et l'obligation de changer ses pneus pour préparer son véhicule au gel, le ministère de la Protection des consommateurs et l'ILNAS (Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services) ont choisi de contrôler plusieurs établissements du secteur. Quatorze ont été contrôlés dans tout le pays entre mi-octobre et début novembre. L'idée étant de «garantir la sécurité des consommateurs» et «vérifier la conformité des étiquettes des pneumatiques», détaille le communiqué.