Francos d'Esch : PNL, Clara Luciani, Damso: des poids lourds du rap et de la pop à Esch

Après une édition test et une autre sous Covid, les Francos d’Esch déploient leur première grande édition.

Une affiche urbaine

Entre le duo PNL, ce vendredi, dont le concert au Grand-Duché avait été décalé à plusieurs reprises, et les cadors bruxellois du rap Damso ou Roméo Elvis ce dimanche, les Francofolies frappent très fort pour leur première grande édition au Luxembourg. D’autant que Gaël Faye, Lujipeka, Lala &ce et les rappeurs locaux Maz et L.I.L Star seront également de la partie.