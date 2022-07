Tour de France 2022: Troisième victoire d'étape pour Pogacar, Vingegaard deuxième

Mads Pedersen s'est imposé vendredi dans la 13e étape du Tour de France entre Le Bourg d'Oisans et Saint-Etienne (192,6 kms). Le champion du monde 2019 signe sa première victoire sur le Tour de France.

Le coureur de la Trek-Segrafredo a devancé ses compagnons d'échappée Fred Wright (Bahrain Victorious) et Hugo Houle (Israel - Premier Tech) après avoir lancé son sprint à 300 mètres de l'arrivée.

Le maillot jaune est resté la propriété de son compatriote Jonas Vingegaard (Jumbo) qui a terminé cette étape au sein du peloton, à plus de cinq minutes de l'échappée. Au général les Luxembourgeois Bob Jungels et Kevin Geniets sont respectivement classés 16e et 42e.