Football/Mercato estival 2022 : Paul Pogba annoncé à la Juventus Turin

Séduit par la possibilité d'évoluer à nouveau sous les ordres de Massimiliano Allegri, Paul Pogba doit se relancer après une saison (26 matches, 1 but) marquée par les blessures et les contre-performances. Le joueur qui était représenté par feu Mino Railoa a refusé une offre de prolongation de Manchester, qui ne s'est pas qualifié pour la Ligue des champions. La Juve, elle, jouera bel et bien la C1.