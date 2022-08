Football : Pogba renonce à l’opération, pas au Mondial

Le Français de la Juventus va utiliser la «thérapie conservatrice» pour se remettre plus rapidement et être sélectionnable pour la prochaine Coupe du monde.

Paul Pogba (au centre) ne pourra pas jouer avec la Juventus avant la mi-septembre. AFP

Pas question de rater le Mondial avec les Bleus: Paul Pogba, touché au genou droit, va rester éloigné des terrains jusqu’à la mi-septembre mais évite une opération qui aurait pu lui faire manquer le grand rendez-vous de la fin de l’année au Qatar.

Le champion du monde français de 29 ans, cadre de l’équipe de France de Didier Deschamps, va se soumettre à une «thérapie conservatrice pendant cinq semaines», a indiqué mardi, à l’AFP, un porte-parole de la Juventus Turin, où Pogba est revenu cet été, après six ans à Manchester United.

Blessé lors d’un entraînement

«Paul sera soumis à des soins qui lui permettront de revenir bientôt sur le terrain avec la Juventus et de disputer le Mondial», a également souligné dans la soirée l’entourage de son agente, Rafaela Pimenta. L’international s’est blessé à l’entraînement il y a une dizaine de jours lors de la tournée aux États-Unis des Bianconeri.

Victime d’une «lésion du ménisque latéral» du genou droit, la «Pioche» a pris l’avis de plusieurs spécialistes sur les traitements possibles et notamment sur la nécessité ou non d’une intervention chirurgicale. Il a notamment rencontré ce mardi, à Lyon, un spécialiste réputé, qui a récemment opéré Zlatan Ibrahimovic.

Seulement cinq semaines de pause

AFP

Selon la nature de l’opération, méniscectomie (retrait de la partie de ménisque endommagée) ou suture, la durée de son indisponibilité aurait pu varier entre deux et quatre mois environ, mettant en péril sa participation au Mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre).

La «thérapie conservatrice» finalement choisie par le joueur et son club consiste à faire des soins sans recours à une opération. Elle comportera, selon la Gazzetta dello Sport, «trois semaines entre gymnase, piscine et kiné, et les deux dernières sur le terrain pour effectuer un travail athlétique différencié».

Un premier point en Ligue des nations

Le délai avancé par la Juve autorise un retour de Pogba sur les terrains, dès la mi-septembre. Sans pour autant lever toutes les inquiétudes sur l’état du genou de l’international français. Didier Deschamps aura peut-être l’occasion de faire le point avec lui à l’occasion des prochains matches des Bleus, contre l’Autriche, le 22 septembre, puis le Danemark, le 25 septembre, en Ligue des nations, dernier rassemblement avant le Mondial.

Pogba (91 sélections, 11 buts) n’a plus joué avec les Bleus depuis une démonstration contre l’Afrique du Sud (5-0) en match amical le 29 mars. Si elle ne remet pas en cause sa participation au Mondial, cette blessure reste néanmoins un sacré coup dur pour le joueur français, revenu pour se relancer dans un club où il a connu ses meilleures années entre 2012 et 2016 (quatre titres de champion d’Italie).

Une année noire pour Pogba

Elle confirme une année noire pour le milieu des Bleus, dont la saison dernière s’était déjà précocement arrêtée en avril, en raison d’une gêne à un mollet. Avant cela, il avait déjà manqué quatre mois de compétition, de novembre 2021 à février 2022, à cause d’une blessure à une cuisse.

La Juve, elle, est soulagée: elle pourra a priori compter assez rapidement sur sa recrue star de l’été, rappelée au chevet d’une «Vieille dame» en déclin. Les Bianconeri ont été délestés de tous leurs titres, ces deux dernières saisons, en Italie, dépassés par l’Inter Milan et l’AC Milan après avoir régné sur la Serie A pendant neuf années de suite (2012-2020).

L’entraîneur Massimiliano Allegri compte sur le Français, qu’il avait déjà dirigé à la Juve entre 2014 et 2016, pour stabiliser un milieu de terrain sans patron, la saison dernière, conclue à la 4e place. Ces quelques semaines d’absence de Pogba, et les incertitudes accompagnant encore l’état de son genou droit, pourraient inciter son club à rester prudent sur le marché des transferts, et notamment à conserver son compatriote Adrien Rabiot, annoncé partant en début d’été.