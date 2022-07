Etats-Unis/Arabie saoudite: En «checkant» avec Mohammed ben Salmane, Biden a écorné son image

États-Unis/Arabie saoudite : En «checkant» avec Mohammed ben Salmane, Biden a écorné son image

Distanciation

Le président, d’un naturel expansif, ne s’est guère tenu à ces consignes lors de sa chaleureuse visite dans l’État hébreu, multipliant poignées de mains et accolades. Mais à Jeddah, il y eut donc ce salut poing contre poing, censé être plus sûr face au virus. Mais qui n’a pas immunisé Joe Biden contre l’orage médiatique.

«Pire qu’une poignée de main»

Mais les médias officiels saoudiens ont rapidement diffusé cette image, immédiatement devenue virale, puis d’autres clichés des deux hommes. Les journalistes accrédités à la Maison-Blanche, cantonnés dans une petite pièce du palais, n’ont eu accès vendredi qu’à une réunion des délégations américaine et saoudienne, lors de laquelle le président et son hôte ont fait de courtes déclarations.

«Goutte de pétrole»

Joe Biden, tendu, a dit avoir évoqué l’assassinat «au début» de sa réunion avec le prince héritier. J’ai fait savoir «clairement ce que j’en pensais à l’époque et ce que j’en pense aujourd’hui», a-t-il assuré. Samedi, ce président qui veut mener le combat des démocraties contre les autocraties, a aussi déclaré, lors d’une réunion avec MBS et des dirigeants arabes: «le futur appartiendra aux pays (…) dont les citoyens peuvent remettre en cause et critiquer leurs dirigeants sans peur de représailles».