Nos poissons vont-ils mourir à cause de la chaleur?

Une quantité importante de poissons retrouvés morts dans le cours d'eau «Dipbech» et un responsable désigné: les températures élevées et le manque d'oxygène. Deux jours plus tard, l'Administration de la gestion de l'eau (AGE) révélait finalement une pollution à l'origine de l'incident.

Les effets directs et indirects nécessitent des études sur le long terme, avec davantage de recul, et il existe également des dynamiques naturelles qui expliquent l'évolution des écosystèmes. Pour autant, la professionnelle ne peut que constater l'amplitude et la fréquence des phénomènes extrêmes et un mécanisme implacable: les eaux stagnantes en amont des barrages – nombreuses au Grand-Duché – se réchauffent, l'oxygène vient à manquer, l'activité bactérienne augmente et des espèces sont menacées.