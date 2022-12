Série culte : Pokémon dit au revoir à Sacha et Pikachu et lance une nouvelle série animée

Clap de fin pour Sacha et Pikachu après 25 saisons d’aventures: la Pokémon Company a annoncé vendredi le lancement en 2023 d’une «nouvelle série» avec des personnages «encore jamais vus», dont le duo Liko et Roy. «La nouvelle série débutera dans plusieurs pays en 2023», a indiqué la Pokémon Company, détenue en partie par le géant japonais du jeu vidéo Nintendo et qui gère les droits de la marque allant de la série télévisée au jeu de cartes à collectionner.