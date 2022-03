Prison dorée : Polanski est arrivé dans son chalet de Gstaad

Le cinéaste, libéré sous caution par la justice suisse, a retrouvé vendredi son chalet de Gstaad où il est désormais assigné à résidence dans l'attente d'une éventuelle extradition vers les États-Unis.

Peu avant, une camionnette avait conduit dans le chalet entouré d'une neige abondante une jeune femme aux cheveux châtains, emmitouflée et cachée derrière une paire de lunettes noires. Selon une source proche du dossier, la femme du réalisateur, Emmanuelle Seigner, et ses deux enfants, Morgane et Elvis, devaient accueillir le cinéaste qui vient de passer plus de deux mois en prison pour une affaire de mœurs aux États-Unis datant de plus de 30 ans.