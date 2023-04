France/Grand Est: Pole dance dans une église de Strasbourg: le pasteur menacé de mort

Le pasteur de l'église protestante Saint-Guillaume, à Strasbourg, a déposé plainte pour «menaces de mort» après avoir reçu deux courriers peu après la tenue dans son lieu de culte d'un spectacle avec du pole dance. «Un responsable de la paroisse et une personne en service civique ont trouvé deux courriers glissés sous la porte samedi», a raconté Daniel Boessenbacher. Selon lui, «il n'y a pas de doute, ça fait référence à un spectacle avec le Stabat Mater et pole dance» récemment organisé dans la paroisse.

La semaine dernière, une association, Passions croisées, avait loué les lieux pour y organiser deux soirées mêlant chant lyrique, danse et pole dance. «Virtuose, athlétique, gracieux, impertinent, sexy diront certains, l'ex-gymnaste circassien et champion d'Europe de pole dance Vincent Grobelny a tenu en haleine les spectateurs installés dans la nef et sur les balcons, combles jusqu'au dernier strapontin», a décrit le quotidien local les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA), affirmant que «1 000 billets se sont arrachés».

«C'était soft»

«On ne peut pas laisser la place aux personnes qui attisent la haine et prônent la violence», a insisté le pasteur de 54 ans, expliquant avoir déposé plainte pour «marquer le coup». Les menaces de mort «ça ne me dissuade pas du tout», a expliqué M. Boessenbacher, «je pense qu'il faut que l'église continue de s'ouvrir au monde». Deux autres spectacles d'opéra et de pole dance sont prévus les 31 mai et 1er juin à Saint-Guillaume, ainsi que deux dîners insolites dans la nef de l'église les 8 et 9 juin, organisés par la même association.