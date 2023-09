Peut-on souffrir d'Alzheimer après s'être baigné dans de l'eau polluée?

Il y a des plages à Sao Paulo, ville située à des dizaines de kilomètres du littoral, et l'eau polluée provoque la maladie d'Alzheimer: face à l'accumulation d'erreurs des plus saugrenues, une juge brésilienne a fait suspendre lundi la distribution de matériel pédagogique numérique. Ces contenus, sous la forme de diaporamas à projeter en salle de classe dans des écoles publiques, avaient été préparés par le Secrétariat à l'éducation de l'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé du Brésil.