Kim Kardashian : Polémique autour d'un tweet pro-israélien

Kim Kardashian devrait s'abstenir de répandre ses considérations géopolitiques sur le conflit israélo-palestinien sur la Toile. Un de ses tweets a mis le feu aux poudres.

En conséquence et visiblement après s'être rendue compte qu'elle avait commis une grosse bévue, Kardashian a retiré les tweets sujets à polémique tout en se justifiant: «J'ai décidé de supprimer les tweets. Je me suis rendue compte que certaines personnes avaient été blessées. Je m'en excuse». Comme si ça ne suffisait pas, la starlette a encore posté: «Au-delà de toutes opinions politiques et religieuses, il y a un nombre important d'innocents qui se retrouvent mêlés à tout ça et je prie pour eux». On ne reprendra pas deux fois Kim Kardashian en train de tenter de faire de la géopolitique.