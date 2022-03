Exposition en Espagne : Polémique autour d'une statue de Juan Carlos

Une exposition controversée montrant une sculpture de l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos en train d'être sodomisé a finalement ouvert ses portes ce week-end au Musée d'art contemporain de Barcelone.

«Les avis venus de nombreux et divers secteurs de la société, depuis le monde de l'art et de la culture jusqu'à la politique et les médias, ainsi que ceux des professionnels internationaux du monde de l'art m'ont fait revenir sur ma première décision de ne pas inaugurer» l'exposition, a expliqué samedi le directeur du MACBA Bartomeu Mari, dans une lettre ouverte. C'est la présence d'une sculpture montrant le roi Juan Carlos, souverain d'Espagne pendant 39 ans jusqu'à son abdication en juin 2014, nu, à quatre pattes, étant pénétré par la responsable syndicaliste bolivienne Domitila Barrios, elle-même sodomisée par un chien, un berger allemand, qui l'avait poussé à annuler l'exposition.