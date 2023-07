«Tatta Tom» au Besa Kids Club: Polémique autour de la venue d'un artiste LGBTQ+ à Esch

L'invitation de «Tatta Tom», à la bibliothèque municipale d'Esch-sur-Alzette, fait des vagues. L'artiste LGBTQ+, invité le 29 juillet à une session de lecture sur «la diversité des genres» au «Besa Kids Club», le club de lecture pour enfants de la bibliothèque d'Esch, est sous le feu des critiques et des commentaires haineux depuis l'annonce de sa venue sur les réseaux sociaux.

Une situation qui a contraint la ville du Sud, qui a accueilli la marche de l'égalité le week-end passé, à réagir officiellement jeudi par voie de communiqué: «la Ville d’Esch tient à souligner qu’elle condamne les commentaires et assertions profanées dans des commentaires sur le site Facebook de la Bibliothèque» précise la municipalité. «Nous tenons à rappeler que la ville d’Esch-sur-Alzette est par son histoire une ville ouverte et tolérante dont une des richesses est son approche multiculturelle et cosmopolite» ajoute la commune.