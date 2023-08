Des élèves forcés par leur prof à courir 1 000 mètres en pleine canicule

En pleine alerte canicule, alors que le mercure avoisinait les 40 °C, neuf élèves ont eu la désagréable surprise de devoir passer un test de sport intensif, à savoir un exercice de course donnant lieu à une note. D’autres jeunes de divers degrés ont également dû se plier à cet examen mardi et mercredi, selon une information de la Tribune de Genève. Le Département de l’instruction publique a assuré au quotidien que cette situation regrettable «est un fait de terrain isolé, heureusement sans gravité ni dégâts, qui ne correspond pas aux consignes transmises par la hiérarchie.»

Et de préciser que l’activité s’est tenue dans une salle de gym à 27,8 °C au début du test et n’a pas duré plus de 16 minutes.