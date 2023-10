Polémique: Jazz Correia exhibe son diamant et scandalise la Toile

On y voit d’abord Jazz, enceinte de son quatrième enfant, en train de caresser son ventre arrondi et mettant bien évidence sa bague en diamants offerte par son époux, Laurent, avec lequel elle a connu une grave crise, pour leurs cinq ans de mariage. Sur les autres images, le bijou est filmé sous tous les angles. On voit même Jazz le porter au volant de sa Rolls-Royce blanche. En légende, la jeune mère a remercié son mari en disant qu’elle se sentait «comme une princesse» grâce à lui.