Japon : Polémique sur la facture des funérailles de Shinzo Abe

Remises en cause par une partie de la population, les funérailles nationales de Shinzo Abe vont coûter plus de 12 millions d'euros au Japon.

Le gouvernement nippon avait déjà annoncé un coût de près de 250 millions de yens pour la cérémonie elle-même et prévenu que la facture finale serait plus importante à cause des coûts de sécurité et d’accueil de nombreux dignitaires étrangers.