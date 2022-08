En Italie : Polémique sur les «ingérences» russes en vue des élections

L'Italie, sous la houlette du Premier ministre sortant Mario Draghi, a jusqu'ici soutenu sans réserves l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, en lui fournissant armes et aide humanitaire. Une position qui pourrait évoluer si la coalition des droites, plus russophile et donnée favorite dans les sondages, arrivait au pouvoir.