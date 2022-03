Allemagne : Polémique sur les SUV après un drame à Berlin

Un SUV a fauché, vendredi, des passants sur un trottoir du centre de Berlin. Quatre personnes sont mortes. Le chauffeur aurait eu une urgence médicale.

Quatre personnes, dont un enfant de trois ans et sa grand-mère, sont décédées vendredi soir à Berlin. Elles ont été fauchées par une Porsche Macan qui roulait à grande vitesse alors qu'elles se trouvaient sur un trottoir du centre de la capitale allemande. Le conducteur du véhicule, un Allemand de 42 ans, ainsi que ses deux passagers, une femme et un enfant ont également été blessés lors de l'accident. La police a ouvert une enquête pour homicide par négligence. Pour l'heure, la cause formelle de l'accident n'est pas encore connue, mais d'après le Berliner Morgenpost une crise d'épilepsie du chauffeur serait à l'origine du drame.