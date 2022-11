: Une voiture neutre en carbone à l’horizon 2030

Avec une gamme de plus en plus étoffée de véhicules électriques et un projet ambitieux de voiture neutre en carbone d’ici huit ans, la marque suédoise Polestar entend accélérer la transition vers une mobilité durable.

Une voiture véritablement neutre en carbone: c’est ce que le constructeur suédois de véhicules électriques haut de gamme Polestar tente de développer d’ici 2030. Le projet, nommé Polestar 0, est ambitieux: il s’agit d’identifier et d’éliminer toutes les émissions de gaz à effet de serre depuis l’extraction des matières premières, jusqu’au moment où la voiture est livrée au client. Ajoutez à cela le traitement de fin de vie du véhicule, lui aussi très polluant en temps normal. Vous obtenez un véritable casse-tête technologique, sur lequel Polestar a décidé de plancher sérieusement. La phase d’utilisation d’une voiture électrique peut en revanche déjà aujourd’hui être proche de la neutralité climatique, si la voiture est chargée avec des énergies renouvelables.

Et en ce domaine, Polestar est déjà à la pointe de la technologie. Si vous n’êtes pas encore familier de ce constructeur, c’est normal. La marque de voitures électriques a ouvert son premier showroom, le Polestar Space, au Luxembourg à la Cloche d’Or au début de l’année 2022. Un choix stratégique, selon le Managing Director de Polestar Luxembourg, Lies Eeckman: «Luxembourg est une ville active et portée sur la mobilité durable. Le marché luxembourgeois des voitures électriques est en plein développement et les nouvelles immatriculations le montrent.» La marque suédoise se veut pionnière dans l’accélération de la transition vers la mobilité durable au Grand-Duché.

Polestar produit déjà deux modèles de voiture à performances électriques. La Polestar 1, coupé GT hybride, possède une autonomie de 124 kilomètres en mode tout électrique: à l’époque de sa construction entre 2019 et 2021, c’était la plus élevée sur le marché des hybrides! De son coté, la Polestar 2 est un fastback à performance électrique, la première voiture entièrement électrique et à haut volume de la marque. Lancée le 12 octobre dernier, la Polestar 3 est le premier SUV à performance électrique de l’entreprise. Non seulement ce modèle rend le SUV plus responsable, mais aussi plus désirable, grâce à son minimalisme associé à la pureté scandinave de cet utilitaire sport.

L’entreprise suédoise est pensée pour être totalement dans l’aire du temps. Ainsi, vous pourrez essayer les modèles et poser toutes vos questions aux spécialistes présents au showroom de la marque à Luxembourg. Mais vous devrez effectuer ensuite votre achat en ligne car le Polestar Space ne dispose pas de stock. Ainsi, la marque ne veut pas contraindre les personnes intéressées par l’achat d’une voiture à adopter une configuration qui ne leur ressemble et qui n’est pas personnalisée.