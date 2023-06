Élections communales: Polfer et WIlmes restent aux commandes, Cahen arrive

Sans surprise, le DP et le CSV, respectivement premier et deuxième aux récentes communales, sont tombés d'accord pour reconduire leur coalition à la tête de la capitale pour les six années à venir. Largement gagnante du scrutin, la bourgmestre sortante Lydie Polfer, 70 ans, restera aux commandes de la Ville. Déjà bourgmestre de 1982 à 1999, elle avait quitté le Knuedler pour devenir vice-Première ministre, ministre des Affaires étrangères et avait retrouvée la mairie de Luxembourg-Ville quand Xavier Bettel l'avait troquée contre le ministère d'État en 2013. Au terme du mandat qui commence bientôt, elle aura donc été bourgmestre pendant 33 ans.

Son premier échevin reste, toujours sans surprise, Serge Wilmes (CSV). Pour le reste, le conseil échevinal sera composé de sept personnes, y compris les deux leaders. Ces derniers ont affirmé jeudi que le verdict des électeurs serait respecté. En clair, seront échevins ceux qui ont eu le plus de voix aux élections. Soit, outre Lydie Polfer, Patrick Goldschmidt, Corinne Cahen et Simone Beissel pour le DP et, au CSV, Maurice Bauer et Paul Galles, en plus de Serge Wilmes.