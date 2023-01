Faits divers au Luxembourg : Homme armé, bagarres, cambriolages, la nuit du Nouvel an a été agitée

Les forces de l'ordre ont été pleinement mobilisés lors de la nuit du Nouvel an. Peu après-minuit, il a été signalé à la police qu'un homme avec une arme à feu titubait dans la rue Pierre Federspiel à Luxembourg. «Des patrouilles se sont rendues sur les lieux et ont pu désarmer l'homme, manifestement sous l'emprise de l'alcool, notent les autorités. L'arme saisie était un pistolet. L'incident a été enregistré et l'arme illégale saisie».