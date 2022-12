Au Luxembourg : Avec des effectifs supplémentaires, la police se tient prête pour le réveillon

LUXEMBOURG – La police grand-ducale se prépare pour la nuit du Nouvel An, l'une des plus chargées de l'année. L'occasion également de rappeler quelques conseils aux résidents.

La police a prévu d'augmenter ses effectifs pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Les 12 commissariats du pays seront tout aussi opérationnels durant la «nuit la plus chargée de l'année», a précisé la police dans un communiqué, qui rappelle que toute demande d'intervention policière urgente doit se faire via le 113. D'ailleurs, en cas d'intervention policière, la police n'hésite pas à rappeler aux résidents d'obéir aux agents sur place. En cas d'infraction, «les mesures nécessaires seront prises», affirment les autorités.

Qui dit réveillon du Nouvel An, dit soirée et feux d'artifice. Dans cette optique, les forces de l'ordre ont appelé au respect de «ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas fêter» et à la tolérance «vis-à-vis de ceux qui font la fête». Le communiqué énumère quelques conseils pratiques en cas de soirée à l'extérieur du domicile.